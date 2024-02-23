Война, которую держали в секрете

15 февраля, ровно 35 лет назад, завершился вывод советских войск из Афганистана. Выходили молча, организованно, без суеты и паники и, пожалуй, с чувством выполненного «интернационального» долга.

И вот, в те февральские дни по Хайратонскому мосту через Амударью Афганистан покидала последняя колонна 40-й армии Советского Союза.

Война без победителей и побежденных

Об исторической подоплеке этой войны даже не будем говорить – это чистая политика, связанная с геополитическими интересами нескольких международных игроков. И нам в эту тему лучше не соваться. Важно было то, что поначалу эту войну никто впрямую войной не называл. Формулировали, как «введение ограниченного контингента войск» на территорию соседней страны для прекращения междоусобных беспорядков. И, конечно же, по приглашению правительства Демократической Республики Афганистан.

Никто тогда и предположить не мог, что братская помощь дружественной стране выльется в десятилетнее противостояние, унесшее немало жизней и сломавшее немало судеб.

Как бы то ни было, 24 декабря 1979 года министр обороны СССР Дмитрий Устинов подписал такую директиву: «Принято решение о вводе некоторых контингентов советских войск, дислоцированных в южных регионах нашей страны, на территорию ДРА в целях оказания помощи дружественному афганскому народу». И уже на следующий день, 25 декабря, начался ввод войск в Афганистан.

Из текста директивы хочется выделить фразу «дислоцированных в южных регионах», а значит, это решение напрямую коснулось всех республик Средней Азии и, разумеется, Казахстана тоже.

Кроме чисто военных целей, правительство СССР подразумевало реализовать и другие попутные задачи: обеспечить охрану важных объектов, укрепить государственную границу страны, подготовить квалифицированных специалистов для армии Афганистана. Словом, поставленные цели, казалось бы, можно было решить в короткий срок и с малыми потерями, но уже в 1980 году участились вооруженные столкновения с моджахедами, а вскоре советский контингент начал полномасштабно участвовать в боевых действиях, превратившихся в кровавую и затянувшуюся войну.

Казалось бы, нет ничего зазорного в том, что сосед вызвался помочь соседу, тем более, если эта помощь была документально оформлена договором о дружбе и сотрудничестве. Тем не менее эту военную поддержку «ограниченным контингентом» войск сразу же осудила вся мировая общественность, а сама акция долгое время стыдливо замалчивалась и скрывалась даже от собственного народа.

Особенно обидно, что эта дружеская помощь обошлась всем очень дорого, прежде всего, самому Советскому Союзу. Во-первых, это была непосильная финансовая нагрузка на бюджет страны: расходы десятков миллиардов рублей только ускорили банкротство советской экономики. Во-вторых, это были непоправимые людские потери. Всего службу в Афганистане прошли около 620 тыс. офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат, из них 546 тыс. были непосредственными участниками боевых действий.

Общие безвозвратные людские потери Советских вооруженных сил составили 14 453 человека, попали в плен и пропали без вести 417 военнослужащих. Санитарные же потери, как говорят в сводках, составили 469 685 человек, в том числе ранены, контужены и травмированы 53 753, заболели от военных последствий 415 932.

За этими сухими цифрами стоят конкретные жизни и судьбы совсем молодых парней, которых отправили на обычную срочную службу. Никто из них и думать не мог, что вместо положенных двух лет армейской подготовки они попадут в самое пекло войны, которая им самим, по большому счету, была непонятна. «За что воюем?» – думали они, отстреливаясь и погибая. Ладно бы, за свою страну, которую хотят поработить, или за родных и близких, которым угрожает смерть от рук чужеземцев? А то ведь все объяснялось как-то уж очень абстрактно. Даже такая красиво-обтекаемая фраза, как «интернациональный долг», мало кого могла убедить в необходимости положить свою жизнь на поле неизвестной брани… И вот эта неопределенность поставленных задач, размывчатые цели и тотальное умолчание о ходе военной операции впоследствии обернулись катастрофическими последствиями психологического порядка, известного как «афганский синдром».

Вместо сочувствия и благодарности

И вот наступил 1988 год. После начавшейся в Советском Союзе перестройки руководство страны приняло решение о постепенном сокращении военного присутствия в Афганистане. В феврале того года генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев заявил, что совместно с правительством Афганистана готовится план поэтапного вывода советских войск из этой страны. И уже к сентябрю на территорию СССР вернулись первые шесть полков, а второй окончательный этап завершился в феврале 1989 года.

Казалось бы, страна должна была вздохнуть с огромным облегчением. Наконец-то положен конец смертям, страданиям матерей, непомерным материальным и моральным затратам. Участникам войны были оказаны положенные почести в виде орденов и медалей, а 86 военнослужащих получили высшую награду страны – Герой Советского Союза. Но получили ли герои этой войны хоть какое-то моральное удовлетворение?

На эту тему мне довелось поговорить с некоторыми участниками тех событий, которых уже с полным правом можно назвать ветеранами. Жизнь у них сложилась по-разному.

Одни добились в жизни весьма заметных успехов и взошли довольно высоко по социальной лестнице. Другие – едва дотягивают до среднего уровня жизни. Но многие из них до сих пор ощущают некую обиду за общественную недооценку своих подвигов и заслуг перед страной.

Да и как было не обижаться? Вернувшись домой, они ожидали другой встречи. Не то чтобы ждали цветов, оркестров, фейерверков и всеобщего обожания, а просто элементарного признания их жертвенной лепты, принесенной на алтарь войны по зову Родины…

На войну они шли из страны «развитого социализма», а вернулись в перестроечную разруху, «дикий капитализм», когда каждый выживал как мог, никому никакого дела не было до чужих подвигов и страданий. Государственные предприятия, заводы и фабрики разваливались на глазах, вместо них пышным цветом расцветал и утверждался частный сектор занятости с его пресловутой рыночной экономикой, где бывшим «афганцам» не было места.

Бывало, хозяин коммерческой точки прямо с порога отказывал им в работе, так и говорил: «А зачем вы мне такие нужны? Вам надо льготы платить ветеранские, всякие поблажки делать… А у нас рынок, нам не до сантиментов…»

Участник той войны, долговременный председатель Союза ветеранов Афганистана и других локальных войн Казахстана Шарипбай Утегенов с горечью вспоминал те времена: «Еще при Горбачеве – надо отдать ему должное – воинам-«афганцам» пока оказывали хоть какое-то уважение, им предоставляли льготы на внеочередное получение жилья, бесплатный проезд в любом транспорте, бесплатное санаторно-курортное лечение. Но с 1999-го почти все льготы сняли, вернее, их монетизировали в виде ничтожных по значению денежных компенсаций.

Со временем ситуация только ухудшалась. Стал падать престиж участников боевых действий. Обидно и оскорбительно было слышать, что советские воины, мол, убивали мирных людей и жгли кишлаки. Это просто бред какой-то! Не все знают, но в Афганистане, кроме того, что мы боролись с душманами, наша страна решала комплексные задачи, в том числе мирного строительства. Наши люди там строили дороги, мосты, электростанции, школы, детские сады, большие производственные предприятия, то есть заботились о мирном и благополучном будущем этой экономически отсталой страны».

Да как было не упасть престижу рядовых воинов, если эту войну вскоре признали «ошибочной», причем на самом высоком правительственном уровне. Это означало, что всех ее участников сразу же поставили в двусмысленное положение перед законом. Ведь если война ошибочная, то кто такие «афганские» ветераны? Не герои, ежедневно подставлявшие свои жизни под гильотину войны, а военные преступники, участвовавшие в неправедном деле?

Да, действительно, в декабре 1989 года, почти сразу же после окончательного вывода советских войск из Афганистана, очередной съезд народных депутатов СССР дал однозначно негативную оценку этим событиям. В резолюции говорилось: «Съезд поддерживает политическую оценку, данную Комитетом Верховного Совета СССР по международным делам решению о вводе советских войск в Афганистан в 1979 году, и считает, что это решение заслуживает морального и политического осуждения».

Это, мягко говоря, неоднозначное решение словно ставило позорное клеймо на этой десятилетней войне, давшейся нашим людям такой непомерной жертвенной ценой. С этим несправедливым решением до сих пор не согласны все существующие Союзы ветеранов Афганистана и наш Союз, в частности, и требуют его кардинального пересмотра.

Тем не менее жизнь продолжается. Ветераны войны в Афганистане получают социальную поддержку, предусмотренную Законом РК «О ветеранах», в виде прав и гарантий по соцобеспечению и налогообложению. Это и выплата специального пособия, и обеспечение жильем (в соответствии с жилищным законодательством), и льготное налогообложение, и единовременное первоочередное получение жилищных участков для индивидуального жилищного строительства…

Достаточно ли этого для действительного благополучия ветеранов Афганской войны? Вопрос риторический. Впрочем, для самих ветеранов материальная часть не так важна, как признание и уважение общества и государства.

В парке Абая стоит мемориал, посвященный воинам-«афганцам», погибшим в этой далекой войне. Я часто бываю там, читаю имена: вот кто-то погиб в самом начале войны, а вот эти – в самом конце… Этим мальчикам было всего по 18-20 лет.

Вы подойдите и расскажите им, безвременно ушедшим в вечность, что их война была «ошибочной», что их жизни пропали неизвестно зачем и за что… Расскажите их безутешным матерям о политических распрях и столкновении межгосударственных интересов. Поймут ли, простят?

А нам просто надо их помнить, чтить и уповать на то, чтобы нас обошла стороной горькая чаша войны.

Вечная им память…

Елена Летягина