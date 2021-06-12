Арендаторы рынка Автонур в Шымкенте недовольны размером арендной платы.

По их словам, администрация рынка необоснованно подняла стоимость аренды одного торгового места на 10 тысяч тенге. Не найдя взаимопонимания с базаркомами, торговцы пошли на крайние меры – перекрыли дорогу.

Руководство заявило – стоимость аренды менять не будут.

Торговцы рынка Автонур против повышения арендной платы. По их словам, они и без этого вынуждены покупать места на рынке. При этом выплачивают аренду. Якобы в эту сумму входит оплата коммунальных платежей и охраны. Но для повышения нет никаких оснований, считают они.

Противники повышения арендной платы перекрыли дорогу в районе рынка. По словам собравшихся, повышение арендной платы отразится на стоимости товаров.

— Почему все дорожает — вот именно из-за этого. В чем нас только не обвиняют, мол, спекулянты. Но нам руки выкручивают, что нам остается? В итоге все это бьет по карманам обычных покупателей, — говорит Бекжан Шаметов, продавец.

Руководство рынка призвало собравшихся разойтись, мол, никто ничего не повышает и не повысит.

— Цена остается без изменения. Вы уже 4 года платите по этому тарифу. А технические вопросы будем решать на месте, заверяет Талгат Айтбаев, представитель администрации рынка.

Торговцы, не поверив на слово, начали было снова шуметь, в ответ администрация рынка заверила – арендную плату никто поднимать не будет.

Отметим, в этом году похожие ситуации возникали и на других рыках города. Впоследствии владельцам рынка приходилось оставить размер арендной платы без изменения.