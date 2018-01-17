В ЮКО автоворы за одну ночь сняли аккумуляторы с 13 машин

Сотрудники Шардаринского РОВД по «горячим следам» задержали двух молодых людей, за ночь обокравших десятки автовладельцев, похитив у них автомобильные аккумуляторы, сообщили в Управлении государственного языка и информации ДВД ЮКО.

В отдел полиции обратились жители Шардаринского района с заявлениями о том, что из их автомашин неизвестные лица похитили аккумуляторы. Данные факты зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК «Кража».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Шардаринского РОВД задержали двух подозреваемых, 1991 и 1993 годов рождения, жителей Сарыагаша, один из которых ранее судим.

Как выяснили полицейские, молодые люди с помощью подручных средств за ночь вскрыли десятки автомашин, оставленных хозяевами без присмотра. Автоворы похитили из автомашин аккумуляторы, которые затем попытались реализовать, однако их задержали шардаринские полицейские в Сарыагашском районе ЮКО.

Всего же следствием установлена причастность задержанных к 13 фактам краж аккумуляторов на общую сумму около 200 тысяч тенге. В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по статье «кража».

Вещественные доказательства изъяты. Подозреваемые арестованы. Ведется следствие.

Полицейские Южно-Казахстанской области рекомендуют граждан быть внимательными к своему имуществу и не оставлять автомашины без присмотра. Чтобы не стать жертвой воров, необходимо соблюдать превентивные меры безопасности: не оставляйте ключи в замке зажигания, всегда держите закрытыми двери, окна и багажник автомашин. Не оставляйте в салоне документы, деньги и другие ценные вещи, а также установите надежную на свои машины автомобильную сигнализацию.

Если же вы стали жертвой или очевидцем подобных преступлений, то следует незамедлительно обратиться в полицию по телефону «102».