В ЮКО до конца года не поднимут цены на 150 видов лекарств

До конца года в Южно-Казахстанской области не изменится стоимость 150 наиболее часто используемых видов лекарственных препаратов среди населения, сообщает пресс-служба акимата ЮКО.

Соглашение было достигнуто в ходе подписания меморандума между акиматом области и ассоциацией фармацевтических и медицинских работников Южно-Казахстанской области «ДАМУ».

Цель меморандума — предотвращение роста цен на 150 лекарств и лекарственных препаратов, часто используемых социально уязвимыми группами населения.

В церемонии подписания меморандума приняли участие аким ЮКО Жансеит Туймебаев и 40 руководителей фармацевтических организаций. Отметим, что теперь отечественные производители лекарственных средств и медицинских изделий, а также официальные дистрибьюторы иностранных товаров не будут повышать цены на 150 лекарственных препаратов.

«Цель сегодняшнего меморандума — предоставить населению региона качественные лекарства по доступным ценам и установить взаимное сотрудничество. Меморандум включает в себя более 150 различных лекарств. В результате, цены на 13 из 150 лекарств, которые предусмотрены на 2017 год, будут значительно снижены. Это социально значимые лекарства. Таким образом, мы оказываем поддержку большей части населения области. От имени жителей области я выражаю благодарность руководителям аптек за оказание поддержки социально уязвимым слоям населения», — сказал Ж. Туймебаев.

В соответствии с соглашением, производители, дистрибьюторы и представители розничной торговли в сфере обращения лекарственных средств, медицинских изделий взяли на себя социальную ответственность по сдерживанию цен на медицинские изделия и другие лекарственные средства.

Вместе с тем, руководитель департамента фармацевтического контроля Л.Кашкимбаева подчеркнула, что на сегодня подписан контракт с крупными транспортными компаниями.

Участники встречи отметили, что подписание меморандума является важным шагом в обеспечении социальной стабильности среди населения.

Пресс-служба акима ЮКО