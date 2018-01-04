В ЮКО начинается строительство служебного жилья

В текущем году при непосредственной инициативе акима Южно-Казахстанской области Ж. Туймебаева, в 20 населенных пунктах девяти районов области построят 20 служебных жилых домов, , сообщает пресс-служба акима ЮКО.

Дома будут возведены в рамках государственной программы «Нурлы жер».

Строительство двухэтажных жилых домов типового образца, состоящих из десяти квартир, планируется завершить в первом полугодии. Для строительства данных жилых домов из областного бюджета предусмотрены средства в размере 1,6 млрд. тенге. Жилье будут выделять учителям, медицинским работникам, сотрудникам местной полицейской службы и другим гражданам, работающим в бюджетной сфере.

Напомним, в прошлом году в начале учебного года, в целях обеспечения служебным жильем, глава региона поручил начать во всех районах, городах строительство служебного жилья по типовому образцу. Координация работ в данном направлении возложено на управление строительства. На сегодняшний день разработана проектно-сметная документация, управлением проводятся соответствующие работы.

Три жилых дома возведут в Тюлькубасом районе, один в Толебийском, два в Отырарском, два в Байдибекском, два в Шардаринском и два в Сузакском районах, а также два дома в городе Арыси, три в Кентау и три жилых дома в Туркестане.