В ЮКО около 300 объектов оштрафованы за ненадлежащее обеспечение антитеррористической защищенности, сообщили в Управлении государственного языка и информации ДВД ЮКО.

Сотрудниками Управления по борьбе с экстремизмом ДВД ЮКО, согласно Закона РК «О противодействии терроризму» от 13.07.1999 года и Постановления Правительства РК за № 191 от 03.04.2015 года «Об утверждении требований к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении», за прошлый год проверено свыше 2000 объектов, уязвимых в террористическом отношении, расположенных на территории Южно-Казахстанской области.

Полицейскими проверялись места массового скопления людей на предмет инженерно-технической укрепленности, антитеррористической защищенности и соблюдения должного уровня безопасности объектов, уязвимых в террористическом отношении.

В результате проверок полицейские составили административные протокола в отношении около 300 объектов, уязвимых в террористическом отношении по ст. 149 КоАП РК «Неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению антитеррористической защиты и соблюдению должного уровня безопасности объекта уязвимого в террористическом отношении». Собранные материалы были направлены в суды для принятия процессуального решения.

В настоящее время решением суда к административной ответственности за ненадлежащее обеспечение антитеррористической защищенности привлечены руководители 176 объектов, уязвимых в террористическом отношении. С нарушителей взыскано административных штрафов на сумму около 22 миллионов тенге.

Также, сотрудники УБЭ ДВД ЮКО проведены ряд профилактических и разъяснительных мероприятий с владельцами и руководителями объектов, уязвимых в террористическом отношении, о необходимости надлежащего обеспечения антитеррористической защищенности.