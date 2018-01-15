В ЮКО задержан гражданин Узбекистана, который пытался пронести через границу марихуану

Гражданин Узбекистана пытался пронести через границу наркотическое вещество в стельках, в обуви, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Погранслужбы КНБ РК.

Его задержали казахстанские пограничники на границе с Узбекистаном. «Наряд пункта пропуска «Капланбек авто» Сарыагашского пограничного отряда с использованием специальной собаки задержал 44-летнего гражданина Узбекистана, который пытался пронести около 50 граммов марихуаны. Задержанный следовал из Казахстана на родину в пешем порядке.

При досмотре в обуви, а именно в стельках, и было обнаружено наркотическое вещество.

По факту задержания проинформированы представители правоохранительных органов ЮКО», — сообщили в ПС КНБ РК.