«Весь кишлак пришел рыть могилы» — в Узбекистане начали хоронить погибших. Ужасная трагедия в Актобе (Казахстан), унесшая жизни 52 узбекистанцев-гастарбайтеров, всколыхнула буквально всю республику. Но больше всего – Наманганскую область, ведь среди погибших в сгоревшем автобусе почти все оказались жителями этого региона, пишет портал nuz.uz.

Наверное, впервые беда, случившаяся с простыми работягами, стала значимой не только для их родных и близких, но и для руководства области и района.

Президент Шавкат Мирзиёев помолился за упокой душ трагически погибших соотечественников, и сказал, что мы все (очевидно, власть имущие) виноваты в случившемся.

Уже в пятницу, 19 января, утром, когда стало известно, что среди жертв чудовищной трагедии оказались восемь жителей села Чиндовул Касансайского района, к родителям и родственникам погибших пришло в полном составе руководство района, свои соболезнования им принес также хоким Наманганской области Хайрулло Бозаров.



На беду, постигшую гастарбайтеров, откликнулись и рядовые сограждане, и местные бизнесмены. Так, одна из местных фирм предоставила детям из семей пострадавших теплую обувь, также собрана теплая верхняя одежда для детишек, оставшихся без отцов. Всего же у погибших восьми чиндовульцев сиротами остались 24 ребенка – 10 мальчиков и 14 девочек.

Помогают семьям соседи и односельчане, это и слова соболезнования, и материальная поддержка.

По словам Исмоилажона-ота, отца сгоревшего в злополучном автобусе Иброхимжона, районные власти обещали помочь семьям погибших с ремонтом дома, готовы оказать и иную помощь. Так, во время встречи с ним журналиста к нему приехал главный архитектор района, сфотографировал его дом с целью определить, что именно можно сделать, чтобы привести здание в нормальный вид. Также семьям жертв выделили по баллону газа и тонне угля.

Отец сетует, что сын зря ездил на заработки в Россию, можно неплохо заработать и здесь, в Узбекистане. Три других его сына держат лепешечный цех на «Юнусабаде» в Ташкенте, и денег им хватает.

Водитель такси Фарход, которого мы также спросили о его отношении к трагедии, считает, что молодежь часто хочет всего и сразу, в 20 лет иметь и машину, и дом, поэтому и едет в Россию и другие страны.

С другой стороны, предприятий в селе Чиндовул нет, основные виды заработка – сельское хозяйство да торговля и услуги.

Свою лепту в помощь семьям погибших внесли и волонтеры. В пятницу они навестили семью, где потеряли двоих сыновей в махалле «Катта курама» Туракурганского района.

«Отец детей не смог к нам выйти, лежит с давлением, к нему приехала «скорая помощь». Они удивились, увидев нас, мы объяснили, что мы из города, и приехали, услышав о трагедии. Поехали ко второй семье, там мужчин уже не оказалось, у ворот стояли одни женщины, а мужчины поехали на кладбище. Мы выехали туда же. Женщины у ворот плакали, а одна, кажется, мать погибшего, кричала и плакала, родные пытались успокоить ее», – рассказывает работник одного из СП в Намангане Алишер, администратор группы волонтеров «Подари улыбку».

По его словам, некоторые из ребят не смогли сдержать слез. «После мы приехали на кладбище. Там было очень много мужчин. Кажется, весь кишлак пришел рыть могилы», – говорит Алишер.

Сейчас в селах, где живут семьи жертв трагедии в Актобе, ждут, когда привезут тела их отцов, братьев и сыновей. В пятницу, 19 января, у них была взята кровь для анализа на ДНК. Как пояснили в штабе, уже в ближайшие дни тела погибших будут доставлены в села и родные смогут наконец предать их земле.

Игорь Решетников, г. Наманган