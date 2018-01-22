Власти Акмолинской области попросили денег на авиарейс Кокшетау – Шымкент

С начала года рейсы не выполняют из-за прекращения финансирования из республиканского бюджета. В Акмолинской области считают, что авиасообщение Кокшетау – Шымкент необходимо возобновить, сообщает МИА «Казинформ».

За шесть месяцев, которые проработал маршрут в 2017 году, им воспользовались более 2,5 тысяч пассажиров.

«Несмотря на существующий спрос со стороны населения, выделение средств в 2018 году на авиасообщение Кокшетау – Шымкент республиканским бюджетом не предусмотрено. Выполнение рейсов приостановлено с 31 декабря 2017 года», – отметили в пресс-службе акима Акмолинской области.

Директор международного аэропорта города Кокшетау Дастан Малиев считает, что для маршрута, который курсировал всего два раза в неделю, набрать 2,5 тысячи пассажиров за полгода – хороший показатель. Более того, в регионе считают, что это направление способствует развитию туризма.

«Мы заинтересованы, чтобы туристы ехали к нам, в частности в Кокшетау. У нас многие ездят на Сарыагаш. Этот рейс идеально подошёл бы для развития внутреннего туризма. Наш отремонтированный аэропорт позволяет принимать более крупные воздушные суда», – сказал советник акима Акмолинской области по вопросам туризма Марат Игалиев.

Власти Акмолинской области просят Правительство Казахстана помочь с получением дополнительных средств из республиканского бюджета и на субсидирование регулярных авиамаршрутов Кокшетау – Атырау – Кокшетау и Кокшетау – Актобе – Кокшетау.

Здесь также считают, что для развития туризма необходимо наладить авиасообщение с Уральском, Усть-Каменогорском, Кызылордой, Карагандой, Костанаем, Таразом и Павлодаром. Причём просят обеспечить субсидирование маршрутов в течение пяти лет. После их планируют перевести на коммерческие рельсы.

Аргументы у властей региона простые: по итогам 2017 года пассажиропоток по сравнению с 2016-м вырос в 1,6 раза. Это связали с развивающимся туристическим кластером в Акмолинской области, правильно подобранным расписанием и доступной стоимостью перелёта.

В 2017 году из аэропорта Кокшетау можно было регулярными рейсами улететь в Алматы, Актау, Шымкент и коммерческим рейсом в Москву. В этом году из расписания вычеркнули Шымкент. В Москву самолёты будут летать по договору в весенне-летний период.

В этом году Комитет гражданской авиации принял решение по субсидированию 12 авиамаршрутов. Самые дорогие билеты на ежедневный рейс Астана – Талдыкорган –24,5 тысячи тенге. Дешевле всего летать из Алматы в Балхаш за 14 тысяч тенге и из Астаны в Петропавловск за 14,3 тысячи тенге.