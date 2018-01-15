Водитель обгорел в кабине грузового автомобиля на трассе Ташкент-Кызылорда

В ЮКО водитель обгорел в кабине грузового автомобиля. Согласно подтвержденным данным КамАЗ загорелся на трассе Ташкент-Кызылорда. В этот момент в кабине находился 36 водитель большегруза.

Мужчину удалось спасти благодаря слаженным действиям сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям. Автомобиль был потушен, а мужчина доставлен в больницу.

Нурдаулет Молданиязов, главный специалист ДЧС ЮКО: «На место происшествия прибыла 1 единица техники и 4 человека личного состава. Мы проводим все необходимые мероприятия по установлению причин возникновения пожара».

Стало известно, что водитель получил ожоги 25% тела. По словам врачей, на сегодня состояние пострадавшего заметно улучшилось.