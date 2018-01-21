«Вот ты, парень, наглый!» — забавный песец стал героем социальных сетей. Шымкентцы активно пересылают друг другу в WhatsApp полутораминутное видео Ильдара Биктимирова с забавным зверьком, который ведет борьбу за рыбу в лунке с рыбаком.

На видео песец пытается подобраться к лунке с мойвой, но его останавливают «грозные» замечания рыбака. Мужчина за кадром пытается приструнить наглого зверька и объясняет ему: «Лунка моя, рыба моя!». Но песец не оставляет попыток добраться до еды.

В конце концов песец начинает копать лапками снег вокруг лунки и этим получает разрешение достать рыбешку. «За фокус, как будто раскопал!» — говорит хозяин рыбы.

У забавного ролика есть продолжение:

А дальше был уже «Троллинг песца».

«Для страждущих — песец был откормлен до отвала. Он как наелся стал закапывать прозапас, неподалёку. Но не успокаивался ни на минуту, вот я его и начал троллить! В итоге скормили ему всю рыбу и наживку, себе оставив одну щучку и пару окушков», — написал в пояснении автор.

Автор ролика Ильдар Биктимиров. Ildar Biktimirov разместил его на своем канале, но днем ранее отправил его друзья, так же по месседжеру WhatsApp. В комментариях к видео «Песец и мойва» мужчина написал, что действие происходит на Ямале: «Ямал. Рыбалка. Песец — фокусник! Решил сделать подкоп».

По версии аналитиков Ютуба, у ролика уже есть потенциал стать самым просматриваемым роликом года.

Похоже, что автор продаст свое видео очень быстро, в комментариях уже поступают предложения. К примеру, с Ильдаром уже связались представители видеоагенства Ruptly и телеканала RT.