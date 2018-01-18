Жители ЮКО внесли на депозиты банков средства в размере 267,9 млрд тенге

В 2017 году население Южно-Казахстанской области внесло на депозиты банков второго порядка 267,9 млрд тенге. Этот показатель по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличился на 13,2 %. Большая часть вложений населения хранится в национальной валюте.

Об этом на прошей пресс-конференции в Региональной службе коммуникации сообщил руководитель управления экономики и бюджетного планирования Арман Сабитов.

По состоянию на 1 декабря 2017 года банками второго уровня выдано кредитов на сумму 299,4 млрд тенге. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года — это больше на 45,4 %.

«62,4 % кредитов от общего объема выданы физическим лицам банками второго уровня на потребительские цели, 19,8 процентов – в сфере промышленности, 14,4 % — в сфере торговле, 2,1 % — строительной отрасли, 1,3 % — в сельском хозяйстве», — сказал А. Сабитов.

Кроме того, на 12,4 % увеличился объем кредитов, выданных на развитие малого и среднего бизнеса, составив 43,9 млрд тенге.

Пресс-служба акима ЮКО