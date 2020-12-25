По данным Нацбанка РК за 10 месяцев текущего года депозитная база в Казахстане выросла на 15.3%, составив 21,9 трлн тенге.

Причем больше половины этой суммы, почти 53% – это вклады юридических лиц. Тенденция роста депозитов вполне оправдана, так как в кризисные моменты, бизнес стремиться себя обезопасить, начинает накапливать свободные средства, сократив количество высокорискованных операций.

— Банковские депозиты позволяют предпринимателям не только сохранить капитал, но и приумножить его. На сегодняшний момент это один из самых прибыльных инструментов для получения пассивного дохода. Но, чтобы размещение вклада стало безопасным, юридическим лицам следует выбрать действительно надежный и стабильный финансовый институт, — отметила директор филиала Банка ВТБ (Казахстан) в Шымкенте Наталья Двинина.

При выборе банка для открытия вклада, первое, на что следует обратить внимание – это его кредитный рейтинг. Он присуждается мировыми независимыми агентствами, такими как Moody’s, Standard and Poor’s и Fitch Ratings и показывает, насколько банк способен отвечать по своим обязательствам перед клиентами. Значит для вкладчиков – это самый важный критерий отбора. Наиболее надежные банки имеют кредитные рейтинги выше категории «С». Если рейтинг ниже, например «D» — это говорит о том, что банк уже имеет серьезные проблемы.

Согласно данным агентства Standard and Poor’s среди рейтингуемых им казахстанских банков, один из самых высоких рейтингов «BB+/B», с прогнозом «Стабильный» присужден Банку ВТБ (Казахстан).

— Подтверждение высокого кредитного рейтинга банка — закономерное следствие эффективной стратегии развития и сбалансированной системы риск-менеджмента. Это также подтверждают и достойные финансовые результаты банка по итогам трех кварталов текущего года. Несмотря на экономический спад, Банк ВТБ (Казахстан) увеличил прибыль на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — сказала Наталья Двинина.

Определившись с надежностью финансового института, можно приступать и к оценке предоставляемых им услуг. Здесь следует обратить внимание на ставку вознаграждения по депозитам, удобство обслуживания и дополнительные условия. — В Банке ВТБ (Казахстан) ставки по депозитам для юридических лиц определяются индивидуально для каждого клиента. Благодаря такому подходу, клиенты, которые пользуются и другими продуктами банка могут разместить депозит с максимальной выгодой для себя. Такой подход удобен и банку и клиенту, предприниматель может получить у нас кредит на развитие бизнеса, оформить гарантию, воспользоваться индивидуальным пакетным предложением по расчетно-кассовому обслуживанию с экономией до 70%, получить льготное финансирование в рамках 17 госпрограмм и получить много других услуг банка на выгодных условиях, — говорит директор филиала Банка ВТБ (Казахстан) в Шымкенте Наталья Двинина.

Помимо МСБ банк работает также с крупным бизнесом и физическими лицами. Это значит, что менеджеры банка помогают предпринимателям не только в управлении бизнесом, но и могут разработать каждому клиенту стратегию управления личными финансами, для наиболее выгодного и эффективного использования капитала.

Лицензия АРРФР РК № 1.2.14/39 от 03.02.2020г.