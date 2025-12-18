Почему казахстанцы опустошают депозиты и стоит ли бить тревогу

Казахстанцы активно опустошают свои депозиты. Объём депозитов в нацвалюте сократился почти на 55 миллиардов, в иностранной валюте более чем на 167 миллиардов тенге.

Эксперты объясняют это рядом причин, в том числе с действиями крупных игроков. Часто владельцы компаний держат средства фирм на личных счетах, где ставки выше.

«Я думаю, что кто-то снял там 300 миллионов долларов, чтобы инвестировать их в тенговые, допустим, инструменты, которые дают возможность заработать на высокой базовой ставке. Это целая совокупность. Ну и под конец года люди обычно часто бывает, берут депозиты и что-то на них покупают», — говорит Расул Рысмамбетов, финансист.

По мнению экономистов, на поведение вкладчиков также может влиять высокий уровень инфляции. Доходы населения не успевают за ростом цен, и люди меньше откладывают, расходуя свои сбережения на повседневные нужды.

«По одному месяцу это трудно судить, это как бы не такой показатель, если было бы 2-3 месяца подряд, тогда соответственно уже можно тревогу бить или причину следственную искать, анализировать ситуацию. Сейчас посмотрим в декабре что будет, в январе, если динамика дальнейшего сокращения продолжится , соответственно это является как бы негативным фактором в целом», — говорит Арман Байганов, экономист.

Тем не менее казахстанцы продолжают рассматривать депозиты как способ сохранить и приумножить сбережения. По данным казахстанского фонда гарантирования депозитов, за первые 10 месяцев этого года объём депозитов физических лиц вырос более чем на 2 триллиона тенге и превысил 26 триллионов тенге.