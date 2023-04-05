В Казахстане не изменились предельные ставки по депозитам. Их сохранили такими же, как и в апреле.

По словам экономистов, это отличное время для вкладчиков банков, ведь их депозиты будут только расти. Сложнее придется тем, кто берет кредиты.

«Сейчас выгодно вкладывать в те же депозиты банков второго уровня, потому что высокая базовая ставка, а бизнесом заниматься при текущей ситуации тяжело. Исходя из этого она будет обеспечивать сохранение денежных средств за счет высокой базовой ставки, но это краткосрочный эффект, и я думаю со временем нацбанк будет снижать базовую ставку», — говорит Арман Байганов, экономист.

По словам специалистов, базовая ставка в Казахстане является одной из самых высоких в мире. При этом если в других странах этот показатель влияет на ставку по другим кредитам, то в нашей стране, по словам экономистов, это не работает. Потому что конечные ставки на потребительские кредиты и займы для бизнеса намного больше чем процент базовой ставки. А большая часть кредитного портфеля составляют именно потребительские кредиты.

«У нас в Казахстане когда базовая ставка была и 12 и 16 процентов, и даже когда 9 была процентов, ставки по потребительским кредитам, они как были высокие, выше 25 и максимально 56 процентов, они так и остаются. Когда растет ставка, кредитование должно снижаться, потому что ставка растет, а у нас и ставка растет, и кредитование растет», — говорит Аскар Кысыков, экономист.

Специалисты уверены, Казахстану нужна реформа экономики. Ведь базовая ставка в стране остается высокой, курс тенге также держится на одном уровне и по мнению специалистов, не является конкурентноспособным по сравнению с другими странами, накладывается и высокая инфляция.