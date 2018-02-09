Стало известно, куда пропали плиты с Мемориала Славы

Плиты с именами южноказахстанцев, воевавших в Великой Отечественной войне на Мемориале Славы были убраны с единственной целью – дополнение списков, объяснили в городском акимате Шымкента.

«К нам пришло распоряжение о необходимости дополнить эти списки, всего – 29 фамилий, но они разбросаны по разным районам. Поэтому и было убрано несколько плит. Сейчас все работы завершены, а плиты возвращены на место», — подчеркнул руководитель отдела ЖКХ города Нурлан Бектурсынов.

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Задолго до начала строительство комплекса «Мемориал Славы» в области была проделана огромная работа по уточнению списков южноказахстанцев, сражавшихся на полях ВОВ. И эта работа продолжается и по сей день.

Сейчас уточнено 29 фамилий жителей ЮКО призывавшихся на фронт из нашей области. И нанесение их фамилий на плиты Мемориала – дань их памяти.

Напомним, 8 февраля на Мемориале таинственным образом исчезли несколько плит с фамилиями бойцов Советской армии. Горожане не заметили ни рабочих, которые бы начали ремонт, ни ограждения, ни предупреждения.

Саида Турсуметова