В Шымкенте на мемориале Славы пропали мраморные таблички. Похоже, что их не разбили и не раскурочили — остатков от мраморных плит в обозримой близости нет.

Куда девались таблички с фамилиями бойцов Советской армии, призванных в годы Великой Отечественной войны из Южно-Казахстанской области, выясняют журналисты ТК «Отырар TV».

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Напомним, комплекс был сооружен в 2010 году в честь 65-летия Великой Победы по инициативе Аскара Мырзахметова. Предприниматели области профинансировали строительство памятника, стоимость которого 220 миллионов тенге. Мемориал состоит из ряда памятников, связанных между собой в единую композицию. Он начинается с построенного много лет назад и полностью отремонтированного «Обелиска Вечного огня». Продолжает композицию Аллея Славы, по обеим сторонам которой — 200-метровые плиты, на которых высечено более 140 000 имен. Здесь увековечены фамилии всех южноказахстанцев, которые были мобилизованы на войну из нашей области. Почти половина из них не вернулась с фронтов Великой Отечественной войны.

Уже в 2012 году специалисты городского отдела ЖКХ заявили, что мемориал Славы пострадал от сильных морозов — плиты и отделка не выдержали холодов. И, мол, подрядные организации здесь не при чем. Просто зимний период не учли.

Красивый комплекс-памятник Южно-Казахстанским солдатам войны вновь отремонтировали. И опять не учли…

В 2016 году на очередной ремонт из городского бюджета было выделено 10 миллионов тенге. Но этого явно не достаточно, говорили специалисты. По их подсчетам, для восстановления мемориалов в парке Абая требуется дополнительно еще 40 миллионов тенге.

За семь лет здесь были заменены почерневшие звездочки героев, выпавшие буквы героев, а также были заменены разбитые плиты. По тому, что в этой части мемориала укладываются дорогие гранитные плиты, можно догадываться, что городская казна пополнилась.

На мемориале Славы ежегодно проходит шествие Бессмертного полка. Тысячи горожан приходят именно сюда с портретами своих дедов, чтобы почтить их память и поклониться их подвигу. И у каждого своя история Победы.

Татьяна Корякина