В Шымкенте пройдет масштабная выставка пакистанских товаропроизводителей. Согласно достигнутых договоренностей, выставку можно ожидать уже в мае. Аким ЮКО Жансеит Туймебаев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Пакистан в Казахстане Абдул Салик Ханом, сообщает пресс-служба областного акимата.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы экономического сотрудничества и обменялись мнениями о развитии двухсторонних отношений. В свою очередь, пакистанская сторона выразила готовность развивать сотрудничество с Южно-Казахстанской областью.

Дипломатические отношения между Казахстаном и Пакистаном установлены 24 февраля 1992 года и развиваются в духе дружбы и партнерства с высоким уровнем политического взаимодействия.

В 2017 году общий объем торговли между двумя странами составил 54,5 млн. долл. США, в том числе экспорт Пакистана в Казахстан — 52,2 млн. долл. США, а импорт — 2,3 млн. долл. США.

В ходе встречи Ж. Туймебаев поблагодарил высокого гостя за проявленный интерес к региону и отметил высокий инвестиционный потенциал области. Кроме того, аким выразил готовность поддержать реализацию ряда проектов, к которым могут быть привлечены как казахстанские, так и пакистанские компании.

«Акимат области готов оказать всестороннюю поддержку в реализации инвестиционных проектов. В нашей области в настоящее время создан благоприятный инвестиционный климат, есть соответствующие механизмы стимулирования и развития бизнеса, а также меры поддержки предпринимательства. Создано 11 индустриальных зон и специальная экономическая зона. Специальная экономическая зона предоставляет участникам ряд конкурентных преимуществ в виде льгот и преференции из-за введения особого налогового и таможенного режима», — сказал Ж. Туймебаев.

Глава региона выразил готовность оказать поддержку для развития взаимовыгодных торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений и предложил провести дни культуры Южно-Казахстанской области в Пакистане, а также пригласил пакистанскую молодежь получать образование в высших учебных заведениях области.

Абдул Салик Хан поддержал предложения главы региона.

«Вы очень хорошо описали инвестиционный потенциал вашего региона. Это признак вашего профессионализма. Я поддерживаю все ваши предложения, и мы намерены провести соответствующую работу в этом направлении. На сегодняшний день товарооборот между двумя странами составляет 54,5 млн. долларов США. Это очень мало. Поэтому нам необходимо развивать двусторонние экономические отношения. Для этого нам нужно создать двухстороннюю рабочую группу и разработать «дорожную карту бизнеса», — сказал Абдул Салик Хан.

Высокий гость предложил рассмотреть возможность установления прямого авиасообщения с Южным Казахстаном и упростить визовый режим. Он также попросил поддержать организацию выставки пакистанских товаропроизводителей, которую намерены провести в Шымкенте в мае этого года.