Автоматический туалет за 100 тенге изобрели в Шымкенте. Крепкая металлическая дверь в общественную уборную откроется, только если опустить в приемник автомата монету в 100 тенге.

В принципе, туалеты в Шымкенте, за редким исключением, и так платные. Вот только в каждом платном туалете сидит специальный «билетёр», который берет деньги за вход и выдает нуждающимся кусок туалетной бумаги.

Ноу-хау этого туалета — в нем нет «билетёра»!

Автор видео подробно рассказывает, как действует автомат по приему денег. «Вот сюда вы кидаете 100 тенге и дверь открывается. Вот здесь мужской туалет, а здесь женский, вход отдельный…» — очень задорно и эмоционально комментирует автор ролика.

Правда, пользователи интернета, посмотревшие видео, очень удивлены стоимости «посадочного места» в общественной уборной. В среднем, посещение туалета стоит 40-50 тенге. Автоматический, получается, дороговат для посетителей. Хотя, возможно, туалет хорош внутри и оправдывает такую сумму — так же шуткой отвечают в комментариях шымкентцы.