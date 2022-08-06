Туалеты по цене квартиры установили в дендропарке Шымкента

Уличные туалеты по цене квартиры установили в Шымкенте В шымкентском дендропарке появились туалеты стоимостью как пять однокомнатных квартир.

Это новейшие кабинки, которые должны быть с подогревом, горячей водой, специальным местом для людей с инвалидностью и максимальным набором современных благ. Но жители считают — потраченные деньги просто смыли в унитаз.

В дендропарке Шымкента установлено 5 таких уборных. На эти цели выделили 45 млн тенге. Горожане сразу отметили — туалеты стоят как средняя однушка. При этом туалеты уже выходят из строя — крышка унитаза сломана, нет теплой воды, вышла из строя сушилка, а двери в кабинку для людей с ограниченными возможностями и вовсе закрыты.

Сотрудники дендропарка говорят, предыдущая модель туалета была более подходящей.

«Тепла сейчас нет, горячей воды тоже. Двери в кабинку для людей с инвалидностью вообще закрыты – как туда попасть? Многие до сих пор пользуются старыми туалетами. Почему-то там гораздо чище, чем в этих. Это не стоит 9 миллионов», — говорит Гульжан Мейрбекова, сотрудник дендрологического парка им. Аскарова.

Там не только нет горячей воды, жалуются люди, но и очень неприятный запах. А еще в любой момент можно получить удар током. Провода оголены и местами уже обуглились.

Средства на закуп туалетов выделили из фонда «Шымкент қайырымды қала». Фонд создан в 2020 году при социально-предпринимательской корпорации. За 2 года в фонд в качестве спонсорской помощи поступило около одного милиарда тенге. Создали фонд специально для помощи социально уязвимым категориям граждан, для поддержки и финансирования бизнеса. Тот ли это случай, теперь разбираются специалисты.

«В результате анализа было выявлено несколько недочетов. По этому поводу с нашей стороны были внесены соответствующие предложения», — говорит Жани Камбар, главный специалист департамента Агентства по противодействию коррупции г. Шымкента.

Оказалось, что и до этого фонд выходил с предложением построить в дендропарке современные туалеты, вот только сумма была ниже.

«На уличные туалеты они выделяют 45 миллионов тенге. Потом этот же фонд через четыре дня закупает пять уличных туалетов стоимостью 9 миллионов каждый, считайте, это по цене однокомнатной квартиры. Это неэффективно используемая трата средств. Мы понимаем, что это спонсорская помощь и средства СПК, но это не означает, что нужно тратить неэффективно», — говорит Жани Камбар, главный специалист департамента Агентства по противодействию коррупции г.Шымкента.

Стоимость и качество туалетов теперь будут проверять уполномоченные органы.