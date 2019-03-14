Отсутствие туалетов обернулась для шымкентских торговцев серьезной проблемой.

Каждую неделю в Шымкенте проходит сельскохозяйственная ярмарка, куда горожане по средам спешат за недорогими продуктами питания. Торговля здесь выгодна не только жителям, но и продавцам, ведь раскупается практически вся их продукция. Вот только кто бы мог подумать, что торговцы уже месяц начнут жаловаться. И не на условия купли-продажи, а на то, что им негде справить нужду.

Поблизости нет ни одного бесплатного туалета, да и устанавливать их, похоже, никто не собирается. Щепетильную тему продавцы сначала обсуждали между собой, а потом решили рассказать и журналистам.

В акимате Енбекшинского района, куда относится территория, где проходит ярмарка, говорят, что продавцов об отсутствии элементарных удобств предупреждали. Но и со своей стороны чиновники сделали все возможное: к примеру, договорились с владельцами ближайшего магазина, что они будут разрешать торговцам пользоваться их туалетом.

Адильбек Аширбеков, специалист отдела поддержки предпринимательства Енбекшинского района: «Мы договорились с руководством магазина, который находится рядом с ярмаркой, а так же с детским садом, что через дорогу от ярмарки. И те и другие согласились пускать продавцов с ярмарки».

Если договоренность с магазином вопросов не вызывает, то вот насчет детского сада договоренность, прямо скажем, выходит за рамки. Все сотрудники дошкольных учреждений в идеале имеют санитарные книжки, которые служат допуском к работе с детьми, они проходят по графику медицинский осмотр, и пусть те же санитарные книжки есть у продавцов с ярмарки, пускать их на территорию к детям, а тем более по такой специфической надобности, уж извините. Любой родитель, думаем,будет против.

А кроме того за каждое посещение уборных, о которых сказал чиновник, как выяснилось, с продавцов берут плату.

Теперь в акимате Енбекшинского акимата решили, что туалетный вопрос нужно решать. Правда, когда именно он решится — чиновники не уточнили. Может быть к 2020 году, когда Шымкент станет культурной столицей СНГ?

Саида Турсуметова