Мужчина повредил интерьер в новом общественном туалете в центре Шымкента. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как мужчина оплачивает вход, после чего стекло кабины становится матовым.

Уже при выходе становится понятно, что внутри повреждено декоративное растение. Инцидент вызвал резонанс в социальных сетях и активное обсуждение среди пользователей.

«Выяснилось, что у молодого человека есть медицинские особенности, связанные с эпилептическими приступами, и, по имеющейся информации, в момент происшествия он мог находиться в дезориентированном состоянии. Мы с пониманием относимся к таким обстоятельствам. Также важно отметить, что представители данного человека вышли на связь и выразили готовность полностью возместить причинённый ущерб», — пресс-служба проекта «Мирас Тазалық».

Проект современных общественных туалетов реализуется совместно университетом «Мирас» и акиматом Шымкента. Он направлен на развитие комфортной и современной городской инфраструктуры.

В пресс-службе проекта сообщили, что представители мужчины вышли на связь и выразили готовность полностью возместить причинённый ущерб. При этом организаторы подчёркивают: главная цель не наказание, а формирование культуры бережного отношения к общественным пространствам и создание комфортной среды для жителей.

Также горожан призывают при любых инцидентах оперативно сообщать в службу поддержки это позволяет быстрее реагировать и минимизировать последствия.