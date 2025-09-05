В Шымкенте женщина устроила уличный «бой» с общественным туалетом

В Шымкенте женщина устроила настоящий поединок с недавно установленным инновационным общественным туалетом на Арбате. Сначала она распахнула дверь ногой, а после начала разбрасывать предметы изнутри.

Прохожие в недоумении наблюдали этот «уличный бой». Полицейские же несколько раз проходили мимо, словно ничего не заметили.

ДП полиции Шымкента: «По данному факту сообщаем, что указанная гражданка привлечена к административной ответственности за совершение мелкого хулиганства.

Вместе с тем с ней проведена профилактическая беседа с разъяснением норм действующего законодательства и предупреждением о недопустимости впредь противоправного поведения».

Туалет отстоял свою честь. Но у горожан остался вопрос: это просто хулиганство или всё-таки повод задуматься о безопасности окружающих?