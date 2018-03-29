Международный престижный детский конкурс красоты и талантов MINI PHOTOMODEL OF KAZAKHSTAN — 2018 успешно стартовал и уверенно набирает обороты!

С 30 марта по 2 апреля проходит первый отборочный тур в городе Шымкенте в ТРЦ SHYMKENT PLAZA.

Фотосессия проходит в студии по 30 минут на ребёнка. Ребята фотографируются в фирменных футболках конкурса MINI PHOTOMODEL OF KAZAKHSTAN — 2018 и получают 15 профессионально обработанных фотографий с фотосессии.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ — 25000 ТЕНГЕ.

Конкурс имеет 3 категории:

MINI 4-6 лет

LITTLE 7-9 лет

TEEN 10-12 лет

И уже со 2 мая по 2 июня пройдёт второй тур конкурса. В него пройдут по 20 участников из каждой категории. Во втором туре ребят ждут интереснейшие интерактивные фотосессии в Алматы, в Батутном парке «KANGO», в Кулинарной студии «Cook Well» и в модном детском салоне красоты.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ — 25000 ТЕНГЕ.

Самое главное шоу GRAND SHOW запланировано на 3 июня. В него пройдут по 10 участников из каждой категории. Компетентное жюри конкурса, представитель международного конкурса красоты WORD KIDS FASHION и звезда казахстанского шоубиза объявят победителя конкурса MINI PHOTOMODEL OF KAZAKHSTAN — 2018, который представит Казахстан на мировых конкурсах красоты в Москве и Греции.

Также участников ждут подарки от партнёров и возможность стать лицом одной из компаний-партнёров конкурса.

Дополнительная информация по номерам:

+7 (705) 191 52 52;

+7 (777) 666 80 89;

@miniphotomodel2018

ФОТОСЕССИЯ ПРОЙДЁТ С 30 марта ПО 02 апреля в ТРЦ ШЫМКЕНТ ПЛАЗА.

Откройте перед ребёнком дверь в большое будущее.

Желаем всем удачи и успехов!