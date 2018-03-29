Международный престижный детский конкурс красоты и талантов MINI PHOTOMODEL OF KAZAKHSTAN — 2018 успешно стартовал и уверенно набирает обороты!
С 30 марта по 2 апреля проходит первый отборочный тур в городе Шымкенте в ТРЦ SHYMKENT PLAZA.
Фотосессия проходит в студии по 30 минут на ребёнка. Ребята фотографируются в фирменных футболках конкурса MINI PHOTOMODEL OF KAZAKHSTAN — 2018 и получают 15 профессионально обработанных фотографий с фотосессии.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ — 25000 ТЕНГЕ.
Конкурс имеет 3 категории:
MINI 4-6 лет
LITTLE 7-9 лет
TEEN 10-12 лет
И уже со 2 мая по 2 июня пройдёт второй тур конкурса. В него пройдут по 20 участников из каждой категории. Во втором туре ребят ждут интереснейшие интерактивные фотосессии в Алматы, в Батутном парке «KANGO», в Кулинарной студии «Cook Well» и в модном детском салоне красоты.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ — 25000 ТЕНГЕ.
Самое главное шоу GRAND SHOW запланировано на 3 июня. В него пройдут по 10 участников из каждой категории. Компетентное жюри конкурса, представитель международного конкурса красоты WORD KIDS FASHION и звезда казахстанского шоубиза объявят победителя конкурса MINI PHOTOMODEL OF KAZAKHSTAN — 2018, который представит Казахстан на мировых конкурсах красоты в Москве и Греции.
Также участников ждут подарки от партнёров и возможность стать лицом одной из компаний-партнёров конкурса.
Дополнительная информация по номерам:
+7 (705) 191 52 52;
+7 (777) 666 80 89;
@miniphotomodel2018
ФОТОСЕССИЯ ПРОЙДЁТ С 30 марта ПО 02 апреля в ТРЦ ШЫМКЕНТ ПЛАЗА.
Откройте перед ребёнком дверь в большое будущее.
Желаем всем удачи и успехов!