В ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» оценили скворечники, сделанные руками детей

Сотрудники ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» провели необычный конкурс среди своих детей — им было предложено построить скворечники. Таким образом нефтяники пытаются привлечь внимание ребят к проблемам экологии и прививают любовь к природе. Этот конкурс уже стал традиционным и привлекает ежегодно десятки детей.

В этом году в конкурсе принимают участие свыше тридцати детей сотрудников ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс». Каждый такой смотр обретает разный вид — в один год это конкурс рисунков, в другой декоративных поделок. В этот же раз ребятам было предложено построить скворечники. Приветствовалась креативность в подходе к строительству птичьих домиков и разгул фантазии. Изделия оценивало жюри в составе руководителей нефтеперерабатывающего предприятия и сотрудники шымкентского зоопарка.

«В конкурсе награждались дети по двум категориям от 7 до 14 лет и по трём номинациям — третье место это очумелые ручки, второе это творческий подход и первое место самый лучший креативный скворечник. Мы выбирали по критериям дизайна, сложности технологии и креативности», — рассказала начальник отдела охраны природы ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» Назгин Маханбетова

Юные участники конкурса не поскупились на выдумки. На суд жюри представили скворечники разных размеров и дизайна — от сказочных избушек до дворцов и птичьих домиков-самолётов.

«Сами видите результаты работы. Было тяжело. Видим там творческий подход поэтому большое спасибо всем за участие, родителям большое спасибо за поддержку своих детей и внуков», — поблагодарил участников конкурса президент ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» Ерболат Кожабаев.

В итоге жюри выбрало самые лучшие, на их взгляд, работы. Победители трёх номинаций получили главные призы — электросамокаты и гироскутеры. Впрочем, никто из детей в этот раз без подарков не остался — всем участникам были вручены ценные призы.

«Спасибо всем, кто организовал для нас этот конкурс. Большое спасибо за подарки. Я буду и дальше участвовать в таких конкурсах», — благодарят дети организаторов конкурса.

После окончания конкурса творениями детей нефтяников смогут познакомиться и жители Шымкента. Для этого нужно всего лишь посетить городской зоопарк.

«Руководство ПетроКазахстан решило в качестве благотворительности передать его в наш зоопарк, в вольеры для птиц корм там. Либо повесим на деревья для пролетающих там птиц так же в некоторые вольеры для с экзотическими птицами обязательно пойдут», — говорит ветеринарный врач зоопарка г. Шымкента Елена Бударагина.

Такие конкурсы нефтяники планируют проводить регулярно. Очередной смотр пройдёт в следующем году.