На комплексе каталитического крекинга ШНПЗ начались пусконаладочные работы. На Шымкентском НПЗ обеспечено механическое завершение объектов комплекса каталического крекинга Этапа 2 проекта модернизации.

В рамках реализации Этапа 2 проекта модернизации Шымкентского нефтеперерабатывающего завода на ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» 15 марта 2018 года обеспечено механическое завершение строительства технологических установок каталитического крекинга RFCC, гидроочистки бензина Prime G+, обессеривания насыщенных и ненасыщенных газов Merox, производства серы Claus, очистки водорода PSA-2 и др. С этого момента на новых установках начинается комплекс пуско-наладочных работ.

Напомним, в июне 2017 г. на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе завершена реализация Этапа 1 проекта модернизации. Обеспечено производство нефтепродуктов, соответствующих экологическим классам К4, К5;

29 декабря 2017 г. обеспечено механическое завершение ряда объектов общезаводского хозяйства.

Как сообщалось ранее, 30 сентября 2018 г. ожидается завершение проекта модернизации ТОО «ПКОП» с обеспечением мощности нефтепереработки до 6 млн тонн в год и увеличения глубины переработки.

Количество рабочих на пике строительства составляло около 4800 человек.

По итогам модернизации на период эксплуатации новых установок создано 445 рабочих мест. Персонал проходит обучение и стажировку на родственных НПЗ (АНПЗ и ПНХЗ) и НПЗ России и КНР.

Генеральным подрядчиком является компания СРЕСС (КНР). Также для реализации проекта привлечено свыше 30 местных компаний, сообщает пресс-служба ТОО «ПКОП».