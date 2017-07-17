Нефтеперерабатывающий завод Шымкента начал отгрузку бензина мирового стандарта

Шымкентский нефтеперерабатывающий завод (ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс») 17 июля 2017 года начал отгрузку поставщикам новой продукции — высокооктановых бензинов марки АИ-92 экологического класса К4 (аналог Евро-4).

Отгрузка осуществляется через автоматическую установку налива нефтепродуктов (АУТН) — единственную среди трех НПЗ в Казахстане.

ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» полностью перешел в режим выработки моторного топлива новых экологических классов в соответствии с требованием Технического регламента Таможенного союза.

В ближайшее время завод приступит к отгрузке автобензина марки АИ-96 класса К4 и бензина марки АИ-92 и АИ-96 класса К5 (аналог Евро-5). Завершая первый этап масштабного проекта «Модернизации и реконструкции ШНПЗ», завод перейдет на серийное и стабильное производство моторного топлива в соответствии с требованиями рынка.

Напомним, в рамках реализации первого этапа проекта в 2014 — 2017 годах введена в эксплуатацию установка гидроочистки дизельного топлива мощностью 1,5 млн тонн/год, установка по производству серы – 4 тыс. тонн/год, АУТН мощностью 2,5 млн. тонн/год и объекты общезаводского хозяйства (факельная система, градирни охлаждающей воды, станции пожаротушения, резервуарные парки, установки нейтрализации кислых стоков и.т.д. — всего 28 объектов).

Также, 30 июня 2017 года на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе был введен в эксплуатацию крупный технологический объект — установка изомеризации легких бензиновых фракций с блоком предварительной гидроочистки сырья, позволяющая увеличить производство высокооктановых бензинов экологических классов на 460 тыс. тонн в год.

В настоящее время продолжается строительство объектов 2-го этапа проекта, направленного на увеличение мощности завода до 6 млн тонн/год и глубины переработки нефти с завершением проекта в 2018 году.