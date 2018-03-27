Почему за 23 дня, что подавалось отопление в марте шымкентцы получили счета идентичные январским, когда отопление шло в дома полный месяц, рассказала в ходе пресс-конференции начальник службы сбыта ГКП «Куатжылуорталык» Марина Хохлова. Как выяснилось, причина – в методике расчета норм потребления тепловой энергии.

Разобраться в расчетах непросто. Коммунальщики сразу предупреждают – независимо от того, сколько дней в том или ином месяце люди получали отопление, счета будут выставляться как за полный месяц. Главная причина – пресловутая методика расчета. Отопительный сезон в Шымкенте в этом году длился 143 дня, — говорят они. За это время было отпущено 0,094 Гкал. И стоит отопление 1 квадратного метра – 142,31 тенге. Иными словами, календарные дни к системе оплаты никаким образом не относятся – только их общее количество.

«Например, за квартиру общей площадью 64,7 кв. м потребитель в ноябре оплатит 9207 тенге. Из расчета 142,31 умноженное на 64,7. Такую же сумму в декабре, январе, феврале и марте. Не зависимо от количества дней», — пояснила Марина Хохлова, начальник службы сбыта ГКП «Куатжылуорталык».

Рассказали тепловики и о том, как планируют возвращать горожанам средства после проведения перерасчета.

«ГКП «Куатжылуорталык-3″ произведет перерасчет за отопление с учетом фактических температур наружного воздуха не позднее 1 июля 20188 года», — продолжает Марина Хохлова.

К слову, если в вашем доме установлен прибор учета тепла, значит, вы оплачиваете за отопление за расчетный период. То есть за отопление, полученное в январе – платите в феврале, за мартовское тепло – в апреле. А так как счета для этой категории абонентов выставляются в период с 21 по 20 число каждого месяца, то за 21, 22 и 23 марта счета возможно, придут в мае.

Саида Турсуметова