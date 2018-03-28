Шымкент присоединился к международной акции Марш парков. Сегодня на аллее «Мир Шамши» студенты школьники, воспитанники станции юных экологов и сотрудники Сайрам-Угамского национального парка прошлись настоящим маршем.

По словам организаторов, главная задача – привлечь внимание людей к проблемам окружающего мира.

Правда, представителей природоохранных организаций среди участников не наблюдалось – только дети, студенты и сотрудники государственного национального природного парка.

К слову, последним зачастую приходится бороться не столько за сохранение биоразнообразия на территории парка, сколько за сохранение чистоты на его территории.

«Да, мы определили специальные места для мусора, установили бочки, но, к сожалению, есть еще туристы, считающие, что имеют право сорить на территории ГНПП. Мы проводим беседы и, к счастью, есть те, кто нас слышит и больше не сорит». — говорит директор Сайрам-Угамского государственного национального природного парка Сахит Кынтаев.

Общая территория парка составляет 149,37 га. Парк давно уже стал местом, где ведется большая научная деятельность. К слову, в управлении парка есть музей и лучшие его образцы были сегодня представлены на клумбах аллеи.

Помимо экспозиций сотрудники парка устроили всем желающим настоящий мастер-класс и даже помогли собрать палатку туриста. Судя по всему, это занятие пришлось по душе как взрослым, так и детям.

А организаторы говорят, что Марш парков продлится в нашей области весь туристический сезон, а завершится походом на пик Сайрамский.

Саида Турсуметова