В Туркестанской области подвели итоги фестиваля «Это наши горы». Мероприятие прошло на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка.

В этом году фестиваль «Это наши горы» был посвящен трем биям казахского народа. Теперь пики Рощина, Кергелы-Узловая и Студентов будут носить имена трёх биев: Казыбек би, Айтеке би и Толе би. В фестивали приняли участие около 30 альпинистов из Карагандинской, Актюбинской, Туркестанской областей и города Шымкент.

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На торжественном мероприятии заместитель акима области Ербол Тасжүреков отметил важность мероприятия, проводимого в рамках программы «Рухани жаңғыру», наградив альпинистов благодарственными письмами. Также, руководитель областной федерации альпинизма Бахытжан Асанов подчеркнул, что такие инициативы продолжатся и в будущем.

Наряду с этим, в рамках фестиваля были организованы национальные игры, велопробег и концертная программа.