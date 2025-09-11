Краснокнижные барс и медведь замечены в горах Сайрам-Угама

Бурый медведь и снежный барс. В государственном национальном природном парке «Сайрам-Угам» в Туркестанской области фотоловушки зафиксировали редких диких животных, занесённых в Красную книгу Казахстана. Среди них — снежный барс, тянь-шаньский бурый медведь.

Сотрудники парка отмечают, что численность редких животных за последние годы заметно выросла.

Такие положительные изменения стали возможны благодаря комплексным мерам охраны природы, постоянному экологическому мониторингу и неустанному труду лесников и инспекторов.