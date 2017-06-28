КЛАД предлагает восстановить второй мост в заповеднике ЮКО всем миром

КЛАД — Клуб любителей активного досуга — предлагает восстановить второй мост в заповеднике ЮКО всем миром. В общественном объединении, знакомом всем шымкентцам, любящим путешествовать по родному краю, запустили проект «Добрые дела», в рамках которого уже восстановлен один мост в Сайрам-Угамском национальном природном парке.

Руководители Клуба выступили с обращением: «Уважаемые шымкентцы, программа «Добрые дела» по замене мостов в Сайрам-Угамском ГНПП уже работает. Один мост уже был установлен КЛАДом. И вот у вас появилась возможность также поучаствовать в этой программе. Мы предоставляем вам проект моста который, который разработан с проектировщиками. Этот мост стоит сделать взамен старого и уже почти развалившегося».

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Полная стоимость этого проекта с установкой составляет 275000 тенге. В сумму включено все — стоимость материалов, доставка их к месту возведения моста и работа.

Первые взносы уже есть.

Желающие внести свою лепту в очередное доброе дело, могут позвонить в КЛАД 87071840894,87752020303.