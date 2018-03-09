Директор научно-практического центра «Учебник» Бейбитгуль Каримова отметила, что, несмотря на корректировку, скандальный учебник получил положительную оценку.

Предметная комиссия внесла изменения в скандальный учебник по русскому языку под авторством Сабитовой. Об этом на заседании итоговой республиканской комиссии рассказала директор научно-практического центра «Учебник» Бейбитгуль Каримова, сообщает телеканал Astana.

Комиссия также изучила 180 проектов учебников для третьих, шестых и восьмых классов. По словам членов комиссии, в основном ошибки связаны с техническим исполнением, а не с содержанием. Но жалобы родителей и учителей относительно скандального учебника по русскому языку для семиклассников будут учтены.

Бейбитгуль Каримова заметила, что учебники были переработаны.

«На сегодняшний день учебник Сабитовой получил положительную оценку экспертов. В основном были замечания по поводу того, что грамматика исчезла, теперь она в учебнике есть и не в самом конце. Все задания отредактированы и откорректированы. С некоторыми замечаниями можно согласиться, с некоторыми нельзя. Да, в действующих учебниках программа изменилась, соответственно, изменилось и содержание учебника», – отметила Бейбитгуль Каримова.

Казахстанские родители раскритиковали новый учебник 7 класса по русскому языку автора Зинаиды Сабитовой. Родители посчитали, что автор учебника много внимания уделяет темам, которые не относятся к изучаемому предмету. Такое же возмущение вызвали недавно обновлённые учебники русского языка для пятых классов. Родители посчитали нынешнюю программу издевательством над детьми.

Депутаты также высказали недовольство содержанием вышеуказанных учебников. Народные избранники посчитали, что учебник не выдерживает никакой критики.