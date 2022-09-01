Школьникам Шымкента запретили пользоваться телефонами

О новшествах рассказала руководитель управления образования Жанат Тажиева.

Школьникам Шымкента официально запретили использовать мобильные телефоны во время уроков. Свое внимание ученики должны соcредоточить на учебе, заявила главный педагог Шымкента Жанат Тажиева.

Предмет «Самопознание» с этого года исключили из обязательной школьной программы. На уроке физкультуры, делить на две группы — мальчиков и девочек — не будут. В школах откроют кабинеты медиации и логопеда. Еще одно нововедение — детей не будут перевозить на школьных автобусах.

Жанат Тажиева, руководитель управления образования г.Шымкента:

«Ученики будут добираться самостоятельно на общественном транспорте. В связи с тем, что Шымкент является городом республиканского значения, развозкой детей управление образования заниматься не будет. Ответственность за обеспечение работы общественного транспорта в городе возложена на управление пассажирского транспорта и автодорог».

В 54 школах города, в которых столовые работают в формате ГЧП, ученики с первого по четвертый классы, которые имеют на руках карты Tolem, будут обеспечены бесплатным питанием.

Это та самая универсальная карта, которой оплачивают проезд в автобусах. Для школьников выпускаются именные – с фотографиями, проезд для них льготный.

Жанат Тажиева, руководитель управления образования г.Шымкента:

«Горячее питание ученикам с первого по четвёртый классы будет производиться через карточку «Толем» . Пока в 52 школах города установлены терминалы. Эта система исключит коррупцию, также неуставные отношения среди учащихся. Если ребенок заболел или отсутствовал, то деньги останутся в копилке и будут потрачены на нужды. Например, на приобретение школьной формы. При утрате учеником платежной карты, горячее питание выдается по акту. Ни один ученик младшего звена не останется без горячего питания».

Из 223 школ, ученики 45 обучаются в одну смену, 173- в две смены, и в 5 школах все еще осталось трехсменное обучение. Новшество этого года — двести восемнадцать (218) шымкентских школ перешли на пятидневный график обучения.

Жанат Тажиева, руководитель управления образования г.Шымкента:

«Раньше много строили залов для торжеств. Сейчас не хватает школ. И поэтому многие тойханы реконструируют под школы. Так, в микрорайоне «Нурсат» в зале торжеств теперь академия. Еще две тойханы переоборудованы под школы».

В новом учебном году будут введены в эксплуатацию 20 школ. Из них четыре государственных и 16 — частных. Количество трехсменных школ в Шымкенте снизилось с девяти до пяти.