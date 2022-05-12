Встреча по разъяснению конституционной реформы

Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению республиканского референдума, который пройдет 5 июня.

Агитационные работы начались 6 мая. Для разъяснения конституционной реформы состоялась встреча представителей партии «Amanat» во главе с мажилисменом Фахридином Каратаевым с коллективом автотранспортного колледжа.

Члены информационной группы рассказали о референдуме, о том, какие изменения будут внесены в основной закон. Предусматривается внесение поправок в 33 статьи Конституции Казахстана.

Одна их них — земля и ее богатство объявляются собственностью народа пришлась по душе многим казахстанцам, отметили члены группы .

«Также в обществе горячо обсуждается статья о сроках президентского правления. Законопроектом предусмотрено не допускать избрания в президенты более двух сроков. Президенту Казахстана запрещается быть депутатом, работать в правоохранительных органах, получать иные платные услуги, заниматься предпринимательством, регистрироваться в партии. Также близким родственникам президента запрещается занимать должности на политической государственной службе, занимать руководящие должности в субъектах квазигосударственного сектора», —рассказал Максим Рожин, член информационной группы: