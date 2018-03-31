Горожане проживающие в районе рынка «Акбар» и обычные посетители базара вышли на сход, чтобы донести до городских властей свою проблему. Главная претензия к руководителям акимата — отсутствие удобной автобусной остановки возле рынка.

Ликвидировав ближайшую остановку, сотрудники горадминистрации установили новую в дали от торговых рядов, что категорически не устраивает посетителей базаров.

Постоянные посетители базара «Акбар» и других торговых точек, расположенных на пересечении улиц Толе би и Адырбекова, уставшие носить покупки на сотни метров до ближайших остановок собрались на том месте, откуда с комфортом добирались до дома. Главное требование участников стихийного схода к администрации города — вернуть на место старую остановку.

«Столько людей с грузом вынуждены ходить за сотни метров, чтобы уехать на автобусе. Среди них есть и пожилые люди, и дети, и всем сейчас тяжело. Почему нельзя вернуть остановку на место?» — жалуется жительница Шымкента.

«Мы здесь постоянно берём продукты не только я, но и все мои соседи. Мы живём на Зелёной Балке и всегда сюда приходили за продуктами», — сетует еще одна жительница.

Ликвидировав остановку десятки лет служившую шымкентцам, новую точку отправления автобусов городские власти установили в ста метрах от старого места. Но и те горожане, кто всё-таки пользуются ею, особого оптимизма не испытывают.

«Очень неудобно, не устраивает. Приходится идти очень далеко с сумками. А там раньше хорошо было — вышел и уехал», — говорит жительница города.

Но представители городской администрации говорят, что при всём желании помочь горожанам, не могут приступить закон. Так как переносилась остановка не по прихоти властей, а в соответствии с утверждёнными нормативами.

Наурыз Сугиралиев, заведующий сектором городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог: «Согласно закону остановки должны находиться на расстоянии от 400 до 800 метров друг от друга. А здесь дистанция между ними около трёхсот метров. Старая остановка находилась слишком близко к другим, что создавало проблемы для движения транспорта и здесь постоянно были заторы. Поэтому вернуть её на прежнее место не представляется возможным».

Впрочем горожане считают, что выход всё-таки есть. Достаточно расширить дорогу и автомобильных пробок можно избежать. С таким предложением жители планируют обратиться в городской акимат.

Данияр Худайбергенов