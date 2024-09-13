Жизнь — не кино: необычная остановка появилась в микрорайоне «Нурсат»

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Брендированная остановка от пожарных-спасателей появилась в микрорайоне «Нурсат». Оформление наполнено полезной информацией. Боковые и внутренние стороны остановочного павильона напоминают жителям Шымкента, что «жизнь – это не кино» и в ней не должно быть места необдуманным «подвигам», которые могут привести к печальным последствиям.

На стендах и сами спасатели, которые погибли, проявив героизм и самоотверженность на службе, что сделало их настоящей легендой среди коллег.

«Остановочный павильон будет использоваться не только по прямому назначению, но и в качестве информационной площадки в области гражданской защиты. В ожидании автобуса, пассажиры могут ознакомиться с правилами безопасности, как вести себя при пожаре или землетрясении, и куда звонить в случае ЧП. Основная цель – популяризировать профессию спасателей, а также напомнить жителям о правилах безопасности», — говорит Жангали Аяпов, начальник управления по чрезвычайным ситуациям Каратауского района.

Возле остановки, расположенной напротив пожарного депо, установили урну, но не обычную, а креативную — в виде огнетушителя. Представители сложной профессии уверены, что ожидание автобуса с макетом пожарной машины, как для взрослых, так и юных пассажиров станет не только интересным, но и полезным.