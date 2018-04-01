На содержание в чистоте города, который претендует на звание третьего мегаполиса страны, трем шымкентским коммунальным предприятиям выделен 1 млрд 600 млн тенге.

Помимо ЛТД Турмыс чистоту на городских улицах наводят ТОО Югдорсервис и Байтерек ЛБ.

И если днем улицы Шымкента поливают, чтобы просто прибить пыль, и только на центральных улицах областного центра, то по ночам все 194 улицы подвергаются механической мойке, включая окраины.

Отметим, только компания Югдорсервис использует 7 спецмашин для очистки 24 улиц. Всего машин, на три компании — 84.

Нурлан Жанабай