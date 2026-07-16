Уставших от изнурительного зноя жителей Шымкента приятно удивили сотрудники ДЧС и акимата

Уставших от изнурительного зноя жителей Шымкента приятно удивили сотрудники ДЧС и представители акимата. Во дворах многоэтажных домов, на детских площадках пожарные машины устроили настоящие «обливалки», создав для маленьких и взрослых жителей долгожданную прохладу.

Потоки прохладной воды мгновенно подняли настроение маленьким шымкентцам.

Несмотря на палящее солнце, дети играли во дворе, и такой неожиданный «дождь» стал для них настоящим сюрпризом:

— «Нам было очень жарко. Мы играли с друзьями, бегали. Было как будто дождь пошел. Спасибо!»

— «Очень здорово, когда поливают водой. Ты с друзьями пришел? С Айсултаном и другими ребятами. Большое спасибо! И акиму тоже спасибо».

— «Спасибо, было классно! Будто дождь пошел. Пусть так будет каждый день!»

Не меньше детей этой инициативе обрадовались и взрослые.

Жители многоэтажных домов благодарят организаторов за возможность хотя бы ненадолго забыть о палящем солнце:

— «Замечательная идея! Кто бы ее ни придумал — большое спасибо. В такую жару это — просто прекрасно. Настроение сразу поднялось, стало прохладнее. Видеть счастливых детей — это лучшая награда. И сам радуешься, как ребенок».

— «В такую жару приехали, порадовали нас. Все счастливы, смеемся. Очень хорошая акция».

Для проведения акции по всему мегаполису задействовали двадцать единиц специальной техники. За каждым районом закреплены ответственные специалисты, которые вместе со спасателями охлаждают дворы и детские площадки.

Бакдаулет Малик, заведующий отделом аппарата акима Аль-Фарабийского района: «Мы организовали полив детских площадок. Сейчас у детей каникулы, поэтому совместно с департаментом по чрезвычайным ситуациям и акиматом проводим такую акцию. Планируем продолжить ее и дальше».

Кроме дворов, водой поливают и центральные улицы города. А на детских площадках для малышей устраивают настоящее летнее представление — вместе с водяной прохладой запускают мыльные пузыри.

Такой необычный «июльский дождь» жители Шымкента запомнят надолго.