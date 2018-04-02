Новая коллекция штор в салоне «Ажур». На презентацию новинок к лучшим в нашем городе дизайнерам интерьера пришли все — постоянные покупатели: представители руководства гостиниц, ресторанов и других заведений.

Качественные шторы из зарубежных, стильных тканей, постельное белье, подушки, стильные элементы декора всё это можно приобрести в салоне штор «Ажур». дизайнеры «Ажура» презентуют новую коллекцию декоративных тканей для штор. Материал для их пошива был привезен из Турции , Франции и Соединенных штатов Америки.

«Мы заказывали у «Ажур» шторы для нашего кондитерского дома «Ваниль», а также я постоянно пользуюсь услугами «Ажур» дома, для себя, покупаю здесь постельное белье. У них шикарное постельное белье. Сегодняшняя презентация очень высокого уровня», — говорит постоянный покупатель, владелец кондитерского дома «Ваниль» Алия Асылбекова.

«Как вы понимаете, «Мимино — это в переводе «сокол», грузинское заведение и ткани у нас тоже тематические. Это принты определенной тематики. Девочкам удается настолько точно прочитать наши мысли, т.е. то, что мы хотим. Ведь ресторан — это не только, где вкусно, это должно быть еще и уютно», — рассказывает еще один постоянный покупатель, директор ресторана «Мимино» Анастасия Гулбани.

Уютно и стильно была оформлена и сама презентация. За это, а точнее за расположение коллекции всех текстильных товаров «Ажур» отвечали дизайнеры интерьера.

«Вся задумка была в том, что нужно было расположить на этой площади максимальное количество. Потому что достаточно широкий ассортимент и была сложность в распределении складской продукции, заказной продукции… Уложиться за 1,5 месяца такой объем — это, конечно, была самая большая сложность. Но, как говорится, мы справились», — делится дизайнер интерьера салона штор «Ажур» Инесса Сипалова.

Шторное полотно должно не только гармонировать по цвету и фактуре с интерьером, для этого предусмотрен бесплатный выезд дизайнера. Покупателю нужно быть уверенным в качестве полотна и пошива, а также знать, как правильно ухаживать за ним.

«Мы шьем, у нас огромнейший штат в цехе. Это такие умельцы, это наши пчелки, которые практически могут все…У нас есть услуга, которая поможет вам в сервисе по уходу за шторами. Потому что очень часто встает вопрос «а что мне дальше делать?», «а можно ли их стирать?», «а как себя поведет ткань?» Мы предлагаем услугу, что мы шьем, за тем мы и ухаживаем», — уверяет дизайнер-декоратор салона штор «Ажур» Ольга Зайкина.

Команда Салона штор «Ажур» справилась в этот вечер действительно со всем, показав постоянным покупателям огромную коллекцию совершенно новых дизайнерских решений и высокий уровень работы.

Адрес: Тауке-хана 49, тел. 53-02-41, 8-701-803-62-32

Зарина Шарипова