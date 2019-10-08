У шымкентцев появилась возможность превратить свои дома в настоящую итальянскую сказку.

В арт-студии «Ажур» прошла презентация новой коллекции качественных итальянских штор, а также мебели и люстр из страны великих художников и архитекторов. Посетили праздник не только представители шымкентского модного бомонда, но и дизайнеры из Италии.

Весь модный свет Шымкента собрался в арт-студии «Ажур». В салоне изысканных штор, качественного постельного белья и дизайнерских элементов декора прошел праздник — презентация новой коллекции. Теперь в домах шымкентцев появятся шторы итальянского качества. Стиль Италии- это классика и нео-классика. Шторы выполнены из бархата и шелка с утонченной вышивкой в сложных, глубоких, богатых оттенках.

«В этом году наша компания подписала договор и мы стали официальными представителями итальянской фабрики Chicca Orlando в городе Шымкент. Эта коллекция отличается высоким качеством и именно это оценили наши клиенты», — говорит Карима Уразбаева, руководитель арт-студии «Ажур».

Приехали в Шымкент и представители итальянских фабрик. Арт-студия «Ажур» работает в тесной синергии с шымкентской компанией «SAN MARCO LUXURY GROUP». Шоу-рум сегодня представляет и свои элементы декора. Это мебель: журнальные столики, диваны, столы и многое другое, а также люстры ручной работы. Компания превращает дома в настоящую итальянскую сказку 21 века.

«Наша компания в Италии называется Жан Пауло Морелло, которая производит как классическую так и контемпорари мебель. Поэтому здесь своего рода у нас филиал этой фабрики SAN MARCO. То есть это шоу-рум от производителя, где заказчик может прийти и приобрести мебель, которая имеется в наличии, или же сделать заказ абсолютно в любом стиле. И мы собрались в салоне штор «Ажур», потому что, я считаю, что эти два компонента мебель и шторы, они должны всегда себя дополнять», — уверена Земфира Зейнатуллина, директор компании «SAN MARCO LUXURY GROUP».

Приобрести изысканные шторы можно в арт-студии «Ажур», которая находится по адресу: проспект Тауке хана 49, телефон для справок — 53 02 41.

За мебелью итальянского качества спешите в компанию «SAN MARCO LUXURY GROUP», которая расположена по адресу: улица Кунаева 91 (со стороны улицы Шаймерденова), контактные телефоны: 8-702-254-19-96, +39 347 1903811