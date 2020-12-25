Крупнейшая торговая сеть страны – Magnum– приготовила для своих покупателей щедрые подарки к новому году: до 10 января по всему Казахстану разыгрываются двенадцать автомобилей.

Уже разыграно пять, один из них выиграл житель Шымкента. Еще семь автомобилей ждут своих счастливых обладателей.

Быть покупателем в Magnum— выгодно. Крупнейшая торговая сеть страны предлагает не только приятные цены и хороший сервис, но и приятные сюрпризы для своих клиентов. В этом году Magnum разыгрывает среди своих покупателей девять новеньких автомобилей Kia Rio, и по одному Toyota Camry 70, BMW X4 и Инфинити QX. Пятеро казахстанцев уже стали счастливыми обладателями новых машин. Автомобили выиграли также трое алматинок и один житель Нур-Султана. Еще одна победительница — жительница Тараза Ольга Проценко недавно получила ключи от Kia Rio в шымкентском автосалоне.

Стать участником акции просто — достаточно совершать покупки в Магнум, и зарегистрироваться в программе лояльности Magnum клуб – карты продаются в каждом магазине торговой сети, или скачать приложение на свой смартфон и зарегистрироваться в нем.

«Приобретайте товары в Magnum на 5000 тенге и больше, предъявляйте на кассе свою зарегистрированную бонусную карту Magnum клуб и автоматически становитесь претендентом на один из автомобилей», — говорит Виктория ЮДАКОВА, директор филиала Magnum.

Помимо автомобилей, разыгрываются и ценные призы: новые айфоны 12 и многое другое. С полными условиями акциями и списком призов можно ознакомиться на сайте компании — magnum.kz. Шансы на выигрыш повышаются, если приобретать в Magnum товары партнеров торговой сети – продукцию торговых марок «Всё в дом», «Той бастар» и «Кока-кола». Главное – не забывать предъявлять свою карту Magnum Клуб, на которую с каждой покупки зачисляются бонусы.

«Каждые две недели генератор случайных чисел выбирает победителя акции – а наблюдать за прозрачностью процесса и первым узнать о своей победе можно в прямом эфире на странице magnum.kz в Instagram. Приходите к нам делать выгодные покупки. И помните, что чудеса случаются и, возможно, новогодний сюрприз от Magnum уже ждет именно вас!», — говорит Виктория Юдакова, директор филиала Magnum.

Автомобили ждут своих счастливчиков, акция от Magnum продлится до 10 января.

Посещать магазины торговой сети Magnum выгодно и без розыгрышей – здесь всегда большое количество акций и скидок. А к новому году магазин представил специальный каталог товаров с грандиозными скидками – ознакомиться с ним можно на сайте компании, или же просто посетить один из филиалов.

Сейчас в Шымкенте открыты 10 магазинов Magnum, несколько филиалов недавно появились в районе Каратау, жилом массиве Нурсат и в микрорайоне Нурсат. Они порадуют покупателей не только скидками, но и современным интерьером.