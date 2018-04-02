Видео с мальчиком за рулем автомобиля изучает ДВД ЮКО, передает Tengrinews.kz.

Ролик появился в социальной сети «Вконтакте». На кадрах запечатлен подросток, который управляет машиной в сопровождении взрослых. Где происходит действие — неизвестно. Пользователи Сети предположили, что события имеют место в Южном Казахстане.

В свою очередь, в пресс-службе ДВД ЮКО сообщили, что видео изучается.

«Данный видеоматериал отправлен на изучение местной полицейской службе. О результатах будет сообщено позже», — прокомментировали в ведомстве.