Студенты из Туркестана победили в международном AI-хакатоне

Команда YASAWI STARTUP Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави заняла первое место в направлении Communication на международном хакатоне HackAlem AI 2026.

Соревнование прошло в Астане и было посвящено разработке решений на основе искусственного интеллекта. Участники работали над проектами в сферах энергетики, финансов, управления, телекоммуникаций, логистики, образования, креативных индустрий, коммуникаций и торговли.

Всего на хакатон было заявлено 1066 проектов, из которых 60 вышли в финал. Победителей и призёров определили по 12 направлениям. Общий призовой фонд составил 220 тысяч долларов.

В состав команды YASAWI STARTUP вошли выпускник факультета инженерии Ислам Абдулханов, студентка факультета экономики Рухшона Сайдуллаева и студентка факультета филологии Дилара Ауезханова. Руководство и методическую поддержку команде оказывал Абылайхан Тастанбеков.

По данным организаторов, HackAlem AI 2026 установил мировой рекорд по количеству участников и вошёл в Книгу рекордов Guinness World Records. В официальный зачёт вошли 2415 человек. Предыдущий рекорд составлял 2089 участников.

Организаторами хакатона выступили профильные министерства Казахстана, акимат Астаны, Astana Hub и другие партнёры. В числе партнёров мероприятия также была компания OpenAI.