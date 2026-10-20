Что отмечают 20 октября: праздники и памятные даты

20 октября в Казахстане отмечают профессиональный праздник работников сферы общественного питания. Также на эту дату приходятся Международный день повара и Всемирный день борьбы с остеопорозом.

День работника сферы общественного питания в Казахстане

20 октября профессиональный праздник отмечают работники кафе, ресторанов, столовых и других предприятий общественного питания. Дата официально включена в перечень профессиональных праздников Казахстана.

Международный день повара

Ежегодно 20 октября отмечается Международный день повара. Инициатива направлена на популяризацию профессии, обмен опытом и привлечение внимания к вопросам здорового и устойчивого питания. В 2026 году международное профессиональное сообщество Worldchefs также проводит тематические мероприятия для детей и будущих поваров.

Всемирный день борьбы с остеопорозом

20 октября проходит Всемирный день борьбы с остеопорозом. Его цель — напомнить о профилактике заболевания, ранней диагностике и сохранении здоровья костей на протяжении всей жизни. Кампания 2026 года посвящена укреплению костей в любом возрасте и профилактике переломов.

Всемирный день статистики

Дата 20 октября также связана со Всемирным днём статистики ООН. Его учредили для привлечения внимания к значению достоверных статистических данных. При этом по решению Генеральной Ассамблеи ООН Всемирный день статистики проводится раз в пять лет — предыдущий состоялся в 2025 году.