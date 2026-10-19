Два новых спортивных комплекса открыли в Шымкенте

В Шымкенте открыли два новых модульных спортивных комплекса — в жилом массиве Кайнарбулак и микрорайоне Нурсат. Общая стоимость объектов составила более 400 млн теңге.

На строительство каждого комплекса направили по 202 млн теңге. Проект реализован при поддержке общественного фонда «Қазақстан халқына». Со стороны акимата к объектам подвели инженерную инфраструктуру и провели благоустройство территории.

Один из комплексов построили рядом со школой в Кайнарбулаке, второй — возле Дворца школьников в Нурсате. Строительство началось в ноябре 2025 года.

Площадь каждого спортивного зала составляет 24 на 55 метров, высота в центральной части — 11 метров. Внутри оборудованы раздевалки для мальчиков и девочек, душевые, помещения для тренеров и трибуны на 50 зрителей. Для занятий зимой установлена система отопления.

В комплексах можно заниматься волейболом, баскетболом и футзалом. По словам представителей фонда, объекты будут доступны детям, молодёжи и взрослым.

С новыми спорткомплексами ознакомился аким Шымкента Габит Сыздыкбеков. Во время открытия он также выслушал обращения местных жителей.