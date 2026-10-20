Республиканский конкурс по робототехнике прошёл в Шымкенте

В Шымкенте прошёл республиканский конкурс по робототехнике «ROBOPARK LIGA XIII». Участие в нём приняли десятки команд из разных регионов Казахстана.

Юные робототехники соревновались в трёх категориях — «Сумо», «Собери робота» и «Кегельринг». Школьники демонстрировали навыки конструирования, программирования и управления роботами, а также выполняли задания на скорость и точность.

Среди участников были и команды из Кентау, которые ранее представляли свои проекты на международных соревнованиях в Индии. По словам руководителя кружка робототехники Алмаса Ташенова, подобные конкурсы помогают детям набираться опыта, а родителям — лучше понимать интересы и занятия своих детей.

Организаторы отмечают, что одна из целей конкурса — повысить интерес школьников к новым технологиям и инженерии, а также развивать умение искать нестандартные решения и создавать собственные проекты.

По итогам соревнований в категории «Сумо» победила команда Alem Line. В направлении «Собери робота» первое место заняла команда Robostars, а в категории «Кегельринг» лучшей стала команда Auzhan KTL.

Победители и призёры получили специальные подарки.