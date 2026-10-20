В Шымкенте с 20 октября начнут поэтапно подключать отопление

В Шымкенте с 20 октября начинается заполнение магистральных и внутриквартальных теплосетей водой в рамках подготовки к отопительному сезону 2026–2027 годов. Подачу тепла потребителям планируют осуществлять поэтапно и полностью завершить к 25 октября.

Как сообщили в пресс-службе акима Шымкента, с 20 октября начнётся запуск котельных РК-3, К-54, К-24, К-19, ПМК-49, а также котельных 40 общеобразовательных школ. Полностью завершить их подключение планируется 25 октября.

Отопление будут подключать в три этапа:

В первую очередь тепло поступит в детские сады, школы и больницы.

Во вторую очередь подключат многоквартирные жилые дома.

На третьем этапе отопление подадут на объекты других юридических лиц.

В ТОО «Қуатжылуорталық-3» призвали жителей быть внимательными во время запуска отопления. При заполнении систем водой возможны порывы труб в подвалах и квартирах. В случае обнаружения протечек необходимо незамедлительно сообщить об этом теплоснабжающей организации.

На предприятии также предупредили, что не несут ответственности за повреждения внутридомовых систем отопления и имущества в квартирах в результате порывов труб.

По вопросам теплоснабжения жители могут обращаться по телефонам:

8 (771) 882-62-55

56-50-27

44-81-89

44-82-37

Горожан просят с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам.