Куда сходить в Шымкенте 20 октября: спектакль, кино и музеи

Во вторник, 20 октября, в Шымкенте можно сходить на спектакль, посмотреть кино или провести день в одном из городских музеев.

Спектакль «Другая Дюймовочка»

20 октября в Шымкенте покажут спектакль «Другая Дюймовочка». Начало — в 19:00. Возрастное ограничение — 16+. Стоимость билетов — от 14 000 теңге. Источник: Freedom Ticketon

Что посмотреть в кино

В Galaxy Cinema на 20 октября заявлены несколько фильмов. Казахстанская драма «Красная роза» начнётся в 11:50, фильм Kesu — в 14:30 и 21:35, «Битва моторов» — в 16:50, хоррор-триллер «Арахнид» — в 17:30, а комедия «1+3» — в 19:25. Стоимость билетов начинается от 1700 теңге и зависит от сеанса.

Историко-культурный комплекс «Шым қала»

Тем, кто интересуется историей города, можно посетить комплекс «Шым қала». Здесь представлены экспозиции, посвящённые древнему Шымкенту, быту его жителей и археологическим находкам.

Комплекс работает со вторника по воскресенье с 09:00 до 18:00. Адрес: улица Айтеке би, 30/29.

Музей жертв политических репрессий

Ещё один вариант — Музей жертв политических репрессий. Его экспозиции посвящены истории репрессий и судьбам людей, пострадавших в этот период.

Музей работает со вторника по воскресенье с 09:00 до 18:00. Адрес: улица Кайрата Рыскулбекова, 14А.

Перед посещением спектакля или киносеанса лучше дополнительно проверить наличие билетов и актуальное расписание.