Жанат Тажиева успешно прошла конкурс на занятие должности руководителя департамента по контролю качества образования и науки Комитета МОН РК и готова приступить к выполнению своих обязанностей в качестве нового руководителя, сообщает elitar.kz.

За годы работы на городском уровне Жанат Арысбековна показала себя как профессионал своего дела, организатор и успешный инноватор. Под ее руководством в Шымкенте улучшились показатели по ЕНТ среди выпускников, в обучающий процесс было внедрено немало современных методик, учащиеся городских школ не раз становились победителями престижных конкурсов и олимпиад.

В такие моменты одновременно грустно и радостно: грустно расставаться с человеком, с которым работали бок о бок, но с другой стороны, мы рады за ее победу. Уверены, что она принесет большую пользу развитию системы образования в области и добьется улучшений ее показателей.

Кто возглавит городской отдел, покажет время.